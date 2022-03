Ausstellungs-Tipp: Superstar Ai Weiwei in der Albertina modern

Der Künstler zeigte sich gerührt

Ai Weiwei zeigte sich geehrt, von einer so renommierten Institution wie der Albertina so umfassend gewürdigt zu werden. Die Ausstellung finde nun in einer Zeit größter Unsicherheit statt, in der das friedliche Leben, das der Westen seit Ende des Zweiten Weltkriegs gewohnt war, zu einem Ende gekommen sei. "Das ist ein guter Moment, sich bewusst zu machen, dass man der Realität ins Auge blicken muss." Der Ausstellungstitel "In Search of Humanity" wandle sich derzeit von der Suche in ein Verteidigen der Menschlichkeit. Es gehe um Menschenrechte, um Meinungsfreiheit, um Demokratie.

Beim Rundgang durch die Ausstellung stellt man fest: Praktisch jedes seiner Werke drückt diese Haltung aus. Und die persönliche Biografie des 1957 in Peking geborenen und heute in Portugal lebenden Künstlers, dessen Vater, der Dichter Ai Qing, in Maos Kulturrevolution als Rechtsabweichler mit seiner Familie unter erbärmlichen Bedingungen im Lager leben musste, spiegelt wesentliche Brüche und politische Erfahrungen wider. Bei seinem Studium in New York wurde er mit Minimal und Pop Art konfrontiert, bei seiner Rückkehr nach China, wo er sich um seinen kranken Vater kümmerte, begann er sich immer stärker an dem autoritären Staat zu reiben, der wenige Jahre zuvor die Studentenproteste am Platz des Himmlischen Friedens blutig niedergeschlagen hatte.