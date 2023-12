Wiener Aktionismus Museum öffnet am 15. März

In Wien eröffnet am 15. März 2024 ein neues Museum, das sich ganz dem Aktionismus widmet. In jährlich wechselnden Ausstellungen werden Arbeiten von Günter Brus, Otto Muehl, Hermann Nitsch und Rudolf Schwarzkogler zu sehen sein.

Der Fokus liegt auf den Jahren 1957 bis 1973, hieß es in einer Aussendung. Das Wiener Aktionismus Museum (WAM) geht auf eine Initiative privater Sammler zurück. Grundstock ist die Sammlung Friedrichshof, die einst von Muehls Kommune zusammengetragen wurde.

