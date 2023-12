Atomtests der 1950er

Es geht gleich einmal in die Tiefe: An einer Wand wird der Untergrund unter dem Wien Museum erklärt - inklusive einer radioaktiven Schicht, die offenbar ein Andenken an den Fallout von Atomtests der 1950er-Jahre darstellt. Ansonsten dominieren zunächst einmal die alten Römer, von denen etwa ein Stück einer Wasserleitung beeindruckt. An Fußbodenfliesen aus der 1421 zerstörten Synagoge auf dem Judenplatz geht es nicht nur in der Zeitskala nach oben: Hier eröffnet sich ein Durchblick ins erste Obergeschoß bzw. das alte Atrium und lockt bereits der Ausblick auf Prater-Wal, Bürgermeisterkutsche und die originalen Figuren des Donnerbrunnens.

Zwei Räume weiter gibt es eine weitere Möglichkeit, den Blick nach oben zu wenden, diesmal mit Hilfe eines Periskops, das einen dass Innere eines Modells des Stephansdoms erkunden lässt. An originelle Umsetzungsideen herrscht hier kein Mangel - und Kinder dürfen kurz auch mal Ritter spielen: Eine Kettenhaube und ein Panzerhandschuh liegen zur Anprobe bereit.