Neu: Besondere Architekturprojekte im Wiener Ringturm

Aus insgesamt 152 Bauten, Freiraumgestaltungen und städtebaulichen Lösungen kürte die Jury des Bauherrenpreises im Vorjahr die besten Bauprojekte Österreichs. Diese sind ab morgen, Dienstag, kuratiert von Adolph Stiller, im Ausstellungszentrum im Ringturm zu sehen. Die Besucher erwarte "zeitgenössische und spannende Architektur 'made in Austria'", heißt es dazu von den Ausstellungsmachern.

Unter den gezeigten Projekten befindet sich etwa das VinziDorf, das als "vorbildliches Projekt ehrenamtlichen Engagements" und für die Verwendung von "gestalterisch klugen und ökonomischen Mitteln" prämiert wurde. Die fünf weiteren im Ringturm vertretenen Preisträger 2021 sind das Steinbockzentrum in St. Leonhard im Pitztal, das "zugleich irritiert und gut in die ländliche Umgebung passt", sowie der halb in einen Fels gebaute Panoramalift Steyr, das Sigmund Freud Museum, das auch die Privaträume der Familie Freud umfasst, die klar und exakt gestaltete Auferstehungskapelle Straß und das Schulzentrum Gloggnitz, dessen Klassenräume sich um einen "Marktplatz" clustern.

Und nach dem Bauherrenpreis ist vor dem Bauherrenpreis. Deshalb findet die Bekanntgabe und Würdigung der heurigen Bauherren-Preisträger am 4. November in der Alten Residenz in Salzburg statt.