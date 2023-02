In unmittelbarer Nähe zu "Wasserschlangen II" sieht man in der Ausstellung nun nicht nur drei weitere Klimt-Bilder derselben Werkgruppe (wie "Freundinnen (Wasserschlangen I)", sondern auch Margaret Macdonald Mackintoshs "Bestickte Tafeln". Der Einfluss der schottischen Schule des Jugendstils, die 1900 in der Wiener Secession ausstellte, ist dabei augenfällig. Frappant sind auch Gegenüberstellungen von Landschaftsbildern Monets und Van Goghs mit Klimt-Bildern, die Verwandtschaft, die Klimts Porträt von Johanna Staude mit dem daneben hängenden "Mädchen mit grünen Augen" von Henri Matisse oder korrespondierende Frauenbildnisse von Klimt und John Singer Sargent erkennen lassen.

In einem Nebenraum werden Reproduktionen aller Bilder van Goghs gezeigt, die zu Lebzeiten Klimts in Wiener Sammlungen zu finden waren, im Schlusskabinett ist eine Dokumentation über die internationale Kunst- und Ausstellungsszene jener Jahre zu sehen. "Unzählige Archive wurden durchforstet", sagte Rollig über den Versuch, den "Planet Klimt, der in einem eigenen Sonnensystem kreist", in eine neue Umlaufbahn zu bringen und "schlüssige, belastbare Antworten" auf die Frage zu finden, welchen Anziehungskräften er tatsächlich ausgesetzt war. "Alles, was ihm interessant und neuartig vorkam, hat er in seine Kunst integriert", sagte Fellinger. Für den Kurator ist dies nicht gleichbedeutend mit dem Denkmalsturz eines einsamen Kunstgenies, sondern der Beweis für die Modernität eines die Strömungen seiner Zeit sensibel aufnehmenden Künstlers: "Die Synthese macht sein Werk einzigartig."