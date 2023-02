Kiki Kogelnik im Kunstforum Wien:

Sie gilt heute als die einzige österreichische Protagonistin der Pop-Art: Die gebürtige Kärntnerin Kiki Kogelnik (1935-1997) hat ein reiches Werk geschaffen, das von Malerei, Zeichnung, Keramik und Installation bis hin zu performativen Praktiken reicht. Kuratorin Lisa Ortner-Kreil hat für das Kunstforum Wien mit rund 180 Werken die bis dato größte Kogelnik-Retrospektive zusammengestellt. In sieben thematischen Kapiteln beleuchtet sie "verschiedene Aspekte ihres künstlerischen Schaffens und will dabei herausstellen, warum dieses heute so relevant erscheint wie nie zuvor", wie es in der Vorschau heißt. "Die Zeit ist reif für die systematische Betrachtung eines Gesamtwerks, das sich mit den Errungenschaften und Auswüchsen der Konsumgesellschaft, dem Nutzen und den Problemen von technischem Fortschritt, Medizin und Diagnostik sowie, immer und immer wieder, mit dem weiblichem Körper als Untersuchungsgegenstand auseinandersetzt." Der Ausstellungstitel "Kiki Kogelnik: Now Is the Time" bezieht sich dabei auf ein Gemälde aus dem Jahr 1972.