Frühe Bewusstseinsbildung

Denn jährlich werden laut der Initiative eine Million Tonnen an Lebensmitteln in Österreich vernichtet. Die Forschung hätte wiederum ergeben, dass "über 50 Prozent der Lebensmittelabfälle auf das Konto der Haushalte gehen", so Gudrun Obersteiner vom Boku-Institut für Abfall- und Kreislaufwirtschaft sowie Initiatorin von "GewissensBISS". Haushalte würden das aber so nicht wahrnehmen.

Daher soll zur Abfallvermeidung und zum besseren Verständnis unserer Nahrung in der Schule angesetzt werden. Dort wird ein Multiplikator-Effekt angestrebt: "Ein Kind erzieht zwei Eltern" - so Monika Heis von der Tafel Österreich, die auch die große Bedeutung von Bewusstseinsbildung in der Arbeit der Tafel betonte.