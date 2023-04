Immersive Ausstellung "Tutanchamun" kommt im Herbst nach Wien

Interaktives, multimediales Erlebnis

Die Welt der Götter und Pharaonen will man auf 2.000 Quadratmeter zum Leben erwecken. Zu hören ist dabei auch die Stimme des britischen Ägyptologen Howard Carter, der die Grabkammer Tutanchamuns am 4. November 1922 entdeckte. Ankündigt wird auch ein Augmented-Reality-Erlebnis, wobei das Publikum in einem interaktiven Erlebnisraum mehr über die Hieroglyphenschrift erfahren kann. Produziert wurde die Schau von Madrid Artes Digitales.