In alle Bundesländer

Bis Mai bleibt die Ausstellung nun in den Räumen des Innenministeriums, erläuterte Stelzl-Marx, Institutsleiterin des Boltzmann-Institut für Kriegsfolgenforschung an der Grazer Universität. Dann zieht die Expo, zu der auch ein Katalog aufgelegt wurde, nach Eisenstadt weiter und soll bei einer weiteren Station im Herbst im Graz-Museum zu sehen sein. In den nächsten drei Jahren kommt die Ausstellung in alle Bundesländer, bevor sie in die Bundeshauptstadt zurückkehrt.

Zielgruppen sind einerseits Polizisten in der Ausbildung - etwa 800 Schülerinnen und Schüler sollen die Schau in den kommenden Wochen zu sehen bekommen. Darüber hinaus soll eine bereits erstellte digitale Version in den Unterricht der angehenden Gesetzeshüterinnen und -hüter integriert werden. Andererseits richtet sich die Ausstellung an die interessierte Öffentlichkeit, die sie gegen Anmeldung geführt ebenfalls im Innenministerium besuchen kann.