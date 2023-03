Rebellischer Komponist, rebellisches Genre

Das Brüderpaar Victor und Arthur Abs gründete nach der Matura den gemeinnützigen Verein “agon e.V.”, der sich der kreativen Kulturvermittlung verschrieben hat. Als 2020 anlässlich seines 250. Geburtstages das Beethoven-Jahr zelebriert wurde, nahm die Idee Gestalt an. “Beethoven war ein Systemsprenger”, betonen die Brüder Abs. Deshalb eigne sich das unangepasste und rebellische Musikgenre auch so gut dafür, den Komponisten in die heutige Zeit zu holen.

Für die Texte, die das Herzstück der immersiven Schau bilden, hätten sich die beiden aber Hilfe von deutschen Rappern geholt. “Das gesamte Team hat gemeinsam an der Endfassung gefeilt”, so Victor Abs. “So etwas hat es zuvor noch nie gegeben, wir hatten also keine Vorbilder”, ergänzt Arthur.