Der verantwortungsvolle Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) im Museumsbereich liegt im Fokus der diesjährigen Online-Konferenz des Belvedere: Vom 15. bis 19.1. geht die Tagungsreihe zur digitalen Transformation von Kunstmuseen in die sechste Runde. Die Digitalisierung habe die Art und Weise, Kunst und Kultur zu erleben, grundlegend verändert, so Generaldirektorin Stella Rollig, die KI sei auf dem besten Weg, "die Museumsbranche in noch größerem Maße zu revolutionieren".