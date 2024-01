Viele große Konzerte in Wien

Das Wiener Popjahr 2024 wird vor allem von zwei Events der Superlative geprägt. Der derzeit alle Rekorde brechende Megastar Taylor Swift gastiert von 8. bis 10. August mit ihrer "Eras Tour" gleich dreimal im Ernst-Happel-Stadion - und wird ausnahmsweise noch übertrumpft. Zwei Wochen später nämlich spielen Coldplay im Zuge ihrer "Music of the Spheres"-Tour sogar vier Konzerte (21., 22., 24. und 25. August), ebenfalls längst ausverkauft.

Das war natürlich längst nicht alles. Auch sonst kann man sich als Kultur-Fan zahlreiche Termine in den Kalender notieren - hier ein Auszug:

8.1.-6.6. Sanierungsbedingte mumok temporäre Schließung des mumok 11.1. Premiere "black" von brut nordwest Georg Blaschke und Daniel Zimmermann 11.1. Premiere "Herakles. Rabenhof Theater Ein Haufen Arbeit" von Roman Freigaßner-Hauser 11.1. Premiere "Es muss Theater in der geschieden sein" von Josefstadt Peter Turrini (UA) 12.1. Premiere "Im Theater im Zentrum Panoptikum des Franz K." von Gerald Maria Bauer 13.1. Premiere "Alles Theater am Werk normal" von Martin Gruber und aktionstheater ensemble (UA) 13.1. Premiere "1000 Eyes" Schauspielhaus Wien von Mazlum Nergiz 13.1. Premiere "Der Theater an der Sandmann" von Bernd Gumpendorfer Straße Liepold-Mosser und Oliver Welter frei nach E.T.A. Hoffmann 15.1. Premiere "Piece of Theater Drachengasse Love" von ZAK (UA) 17.1. Premiere Rabenhof Theater "Maurer.Kafka.Komisch" von Thomas Maurer 17.1. Premiere "Candide" von MusikTheater an der Leonard Bernstein Wien 18.1. Premiere "T Fuckead & Theater am Werk Friends" (UA) 19.1. Premiere "Nosferatu" Burgtheater nach Bram Stoker von Gerhild Steinbuch 20.1. Premiere "Die Akademietheater Verwandlung" nach Franz Kafka 20.1. Festival-Auftakt Theater Akzent "women ... Eine Verneigung vor der weiblichen Stimme" mit Lese-Konzert Caroline Peters und Peter Rosmanith 20.-28.1. Resonanzen-Festival Konzerthaus 22.1. Premiere "Titanic oder Theater Drachengasse Wie tief kann man sinken" nach James Cameron (UA) 26.1. Premiere "Die Volkstheater Angestellten" von Olga Ravn 27.1. Premiere "West Side Volksoper Story" von Leonard Bernstein 27.1. Premiere "Die Theater am Werk Rollstühle" von Yosi Wanunu (UA) 29.1. Premiere "1 vs. Wild" Kosmos Theater von Nadja Pirringer & Lara Sienczak 31.1.-1.9. Ausstellung "Who Jüdisches Museum Cares? Jüdische Antworten auf Leid und Not" 31.1.-19.8. Ausstellung "Staging Theatermuseum Hofmannsthal" 1.2.-28.4. Ausstellung "Fischer Wien Museum von Erlach - Entwurf einer historischen Architektur" 3.2. Premiere "Who wants to Theater am Werk be the mum?" von Das Planetenparty Prinzip 10.2. Premiere "Muttertier" Burgtheater Vestibül von Leonie Lorena Wyss (UA) 12.2. Premiere "María de Kammeroper Buenos Aires" von Astor Piazzolla 12.2. Finale Rabenhof Theater "Protestsongcontest 2024" 13.2. Premiere "Keeping up Kosmos Theater with the Penthesileas" von Thomas Köck und Mateja Meded 13.2.-23.3.2025 Ausstellung "Prunk & Kunsthistorisches Prägung - Der Kaiser Museum und seine Künstler" 14.2.-25.8. Ausstellung MAK "Protest/Architektur - Barrikaden, Camps, Sekundenkleber" 14.2.-1.9. Ausstellung "Wiener Jüdisches Museum Nostalgie - Vernetzte Erinnerungen an Emil Singer" 15.2. Premiere "James Brown Kammerspiele der trug Lockenwickler" Josefstadt von Yasmina Reza (ÖEA) 15.2. Premiere "Luziwuzi. Rabenhof Theater Ich bin die Kaiserin" von Ruth Brauer-Kvam und Fabian Pfleger 16.2. Premiere "Heit bin i Volkstheater ned munta wuan" von Wolfgang Menardi 16.2.-18.8. Ausstellung "The Albertina modern Beauty of Diversity" 17.2. Premiere "Heldenplatz" Burgtheater von Thomas Bernhard 20.2. Premiere "Pünktchen Renaissancetheater und Anton" von Erich Kästner 20.2.-17.3. Ausstellung "An die Westlicht Freude" ab 20.2. Ausstellung Haus der Geschichte "Hakenkreuz statt Österreich Habsburg. Tauziehen um die Neue Burg" (Online-Ausstellung) 23.2. Premiere "Iphigenie Akademietheater auf Tauris" von Johann Wolfgang von Goethe 23.2. Premiere "Im Menschen Theater am Werk muss alles herrlich sein" von Sasha Marianna Salzmann 23.2. Premiere "Roméo et MusikTheater an der Juliette" von Charles Wien Gounod 23.2.-2.6. Ausstellung "In the Unteres Belvedere Eye of the Storm - Modernismen in der Ukraine" 24.2. Premiere "Peaces Theater am Werk (Fragments of Love) von Kristina S., Nastya K. und Volker Schmidt 24.2.-17.3. 25. Internationales verschiedene Locations Akkordeonfestival 26.2. Premiere "So forsch, Theater Drachengasse so furchtlos" nach Andrea Abreu (UA) 27.2.-26.1.2025 Ausstellung "Auf dem Weltmuseum Rücken der Kamele" 27.2. Konzert Air Konzerthaus 27.2. Konzert Luciano Stadthalle 28.2. Premiere "Animal Farm" Staatsoper von Alexander Raskatov 28.2. Konzert Kontra K Stadthalle 29.2.-5.5. Ausstellung "20 Jahre Albertina Sammlung Verbund" März Wiedereröffnung "Kunst Kunst Haus Wien Haus Wien" nach Sanierung (genauer Termin noch nicht bekannt) 1.3. Konzert Electric Stadthalle Callboy 1.-2.3. Vienna Fingerstyle Porgy & Bess Festival 2024 1.3.-2.6. Ausstellung "Oliver Belvedere 21 Ressler. Dog Days Bite Back" 2.3. "Die lustige Witwe" Volksoper von Franz Lehár 2.3. Konzert RAF Camora Stadthalle 2./3.3. Premiere "Dies ist Volkstheater keine Botschaft" von Rimini-Protokoll (Wien-Premiere) 2.3.-10.3. Internationale Kunst- Palais Ferstel und und Antiquitätenmesse Palais "wikam" Niederösterreich 5.3. Premiere "Katzen" von Rabenhof Theater Michael Nikbakhsh und Klaus Oppitz 6.3.-15.9. Ausstellung "Angelika Belvedere 21 Loderer - Soil Fictions" 7.3. Premiere "Leben und Theater in der Sterben in Wien" von Josefstadt Thomas Arzt (UA) 7.3. Premiere "Der Verein" Schauspielhaus Wien von Steffen Link 8.3.-14.7. Ausstellung "Roy Albertina Lichtenstein. A Centennial Exhibition" 9.3.-9.6. Ausstellung "Auf den Künstlerhaus Wien Schultern von Riesinnen" 12.3. Premiere "Der Rabenhof Theater Froschkönig" von Roman Freigaßner-Hauser 13.3.-20.10. Ausstellung MAK "Transmediale 1900 - Eine Intervention der Angewandten in der Schausammlung des MAK" 14.3.-28.7. Ausstellung "Rene Kunsthalle Wien Matic & Oscar Murillo 14.3.-6.1.2025 Ausstellung "Holidays Haus der Geschichte in Austria. Ein Österreich Urlaubsland erfindet sich neu" 15.3. Eröffnung Pratermuseum Pratermuseum Neu 15.3. Eröffnung Wiener Wiener Aktionismus Aktionismus Museum Museum 15.3. Premiere "Peer Gynt" Burgtheater Kasino von Henrik Ibsen 15.-17.3. Kunstmesse "SPARK Art Marx-Halle Fair Vienna" 15.3.-8.9. Ausstellung "Broncia Unteres Belvedere Koller-Pinell - Eine Künstlerin und ihr Netzwerk" 15.3.-17.3. Kunstmesse "SPARK Art Marx Halle Fair Vienna" 19.3.-30.6. Ausstellung "Holbein. Kunsthistorisches Burgkmair. Dürer - Museum Renaissance im Norden" 20.3.-26.5. Ausstellung "Nichts MAK ist erledigt! Plakate für den Umweltschutz von Klaus Staeck" 20.3.-31.5. ViennaBluesSpring 2024 Reigen 21.3. Premiere "Orpheus Burgtheater steigt herab" von Tennessee Williams 22.3. Premiere "Der einsame Akademietheater Westen" von Martin McDonagh 22.3.-18.8. Ausstellung "Tamuna Belvedere 21 Sirbiladze - Not Cool but Compelling" 23.3. Konzert Jason Derulo Stadthalle 23.3. Premiere "Die Volkstheater Unbekannte aus der Seine" von Ödön von Horváth 24.3. Premiere "Die Staatsoper Kameliendame" von John Neumeier 27.3. Premiere "Ein bisschen Volksoper trallalala - Eine Hommage an Fritzi Massary und Max Pallenberg" von Martina Gredler und Ruth Brauer-Kvam 28.3. Premiere "Die Möwe" Kammerspiele der von Anton Tschechow Josefstadt 1.4. Konzert Judas Priest Stadthalle 3.4. Premiere "Häuptling Rabenhof Theater Abendwind" von Johann Nestroy 5.4. Premiere "Kublai Khan" MusikTheater an der von Antonio Salieri Wien 5.4.-14.7. Klima Biennale Wien Kunst Haus Wien, Nordwestbahnhofgelände u.a. 6.4. Premiere "Johanna, Renaissancetheater Gotteskriegerin" von Thomas Birkmeir 8.4. Premiere "Hamed und Kammeroper Sherifa" von Zad Moultaka 8.-20.4. Spurwechsel XIX - Das Theater Drachengasse theatralische Musikfestival" 10.4. Premiere "La rondine Volksoper (Die Schwalbe)" von Giacomo Puccini 10.-15.4. Porn Film Festival N.N. Vienna 2024 11.4.-11.5. Wienerliedfestival verschiedene Locations "wean hean" 12.4. Konzert Scooter Stadthalle 12.4. Premiere Burgtheater Kasino "Cypressenburg" von Golda Barton nach Johann Nestroy 12.-21.4. Salam Music & Arts N.N. Festival Vienna 12.4.-29.9. Ausstellung "Im Blick: Oberes Belvedere Franz Anton Maulbertsch" 13.4. Premiere "Das Licht Burgtheater Vestibül der Welt" von Raphaela Bardutzky 13.4. Premiere "Calls of Volkstheater Duty: Jeanne D'Arc" Dunkelkammer nach Friedrich Schiller von Paul-Georg Dittrich, Hasti Molavian, Lukas Rehm und Christopher Scheuer 13.4. Premiere "Maria Theater an der Stuart" von Gernot Gumpendorfer Straße Plass frei nach Friedrich Schiller 17.4. Konzert Bushido Stadthalle 17.4.-1.9. Ausstellung "My MAK Ullmann - Gelebter Kinetismus: Bilder, Bühne, Kunst am Bau" 18.4.-1.9. Ausstellung "Im Wien Museum Alleingang. Die Fotografin Elfriede Mejchar" 18.4.-13.10. Ausstellung "Zeinab Theseustempel im Alhashemi" Volksgarten 19.4. Premiere Burgtheater "Zentralfriedhof" von Herbert Fritsch 20.4. Premiere "Rom" von Volkstheater Julia Jost 23.4. Premiere "Parzival" Theater im Zentrum nach Wolfram von Eschenbach von Michael Schachermaier 24.4.-21.4.2025 Ausstellung "(Un)Known Weltmuseum Artists of the Amazon" 25.-28.4. 17. Kunstmesse "Art MuseumsQuartier Austria" Ab 25.4. Ausstellung "Carlone Oberes Belvedere Contemporary: Dara Birnbaum, Bruckner: Symphony No. 5 in B-Dur" 27.4. 2. "Echoes Of MetaStadt Erebos"-Festival 29.4. Premiere "Lohengrin" Staatsoper von Richard Wagner 29.4. Premiere "Der Weg Theater Drachengasse zurück" von Dennis Kelly 1.5.-15.9. Ausstellung "Eva Albertina Beresin. Thick Air" 1.5.-11.8. Ausstellung "Troika" MAK im Rahmen der Klima Biennale Wien 3.5. Konzert J. Balvin Stadthalle 4.5. Konzert Rea Garvey Stadthalle 4.5. Premiere "Capri" von Schauspielhaus Wien Anna Gschnitzer 4.5. Premiere "Wurst, Obst, Theater an der Stirbst" von Hannelore Gumpendorfer Straße Schmid und Thomas Toppler 4.5.-13.6. Musikverein Festival: Musikverein "Courage!" 8.5. Premiere Staatsballett Volksoper "Le Sylphides" von Michel Fokine/Adi Hanan (UA)/Uwe Scholz 8.5. Fest der Freude 2024 Heldenplatz 8.5.-6.10. Ausstellung "Unknown Leopold Museum Familiars. Die Sammlungen der Vienna Insurance Group" 9.-11.5. Filmfestival Slash 1/2 Filmcasino 10.-11.5. Festival "Gemischter Konzerthaus Satz 2024" 14.5.-16.5. 4Gamechangers-Festival Wien 15.5. Konzert Apache 207 Stadthalle 15.5.-13.10. Ausstellung "Iconic MAK Auböck - Eine Werkstätte schmiedet den österreichischen Designbegriff" 17.5.-23.6. Wiener Festwochen zahlreiche Spielorte 18.5. Konzert 30 Seconds To Stadthalle Mars 23.5. Premiere "Im Schauspielhaus Wien Glashäusl" von Amir Gudarzi, Thomas Köck/Gerhild Steinbuch, Lisa Wentz, Robert Woelfl 23.5.-13.10. Ausstellung Wien Museum "Secessionen - Klimt, Stuck, Liebermann" 24.5.-29.9. Ausstellung "Neue Leopold Museum Sachlichkeit in Deutschland" 25.5. Konzert Mark Forster Stadthalle 28.5. Premiere "Die Schöne Renaissancetheater und das Biest 6" von Henry Mason 28.5.-2.6. Filmfestival "Vienna diverse Kinos Shorts" ab 29.5. Ausstellung "Gregory Albertina Crewdson" 1.6. Konzert Jonas Brothers Stadthalle 1.6. Premiere "Trilogie der Theater in der Sommerfrische" von Josefstadt Carlo Goldoni 1.-23.6. "Wir.sind.Wien"-Festiv verschiedene Locations al 2024 1.6.-22.9. (geplant) Freiluftkino "Kino am Hauptbücherei Dach" 3.6. Premiere "Richard Kammeroper III." von Henry Purcell/William Shakespeare 4.6. Konzert Nickelback Stadthalle 5.6.-1.9. Ausstellung "Proud to MAK be pride" 7.6. Sommernachtskonzert Schloss Schönbrunn, der Wiener Schlosspark Philharmoniker ab 7.6. Ausstellung "Jongsuk mumok Yoon. Kumgangsan" 10.6. Konzert Tool Stadthalle 15.6. Premiere "The Gospel Volksoper According To The Other Mary" von John Adams 19.6.-15.8. Tschauner Bühne 2023 Tschauner 21.-23.6. Donauinselfest Donauinsel 24.6. Konzert The Smashing Stadthalle Pumpkins 25.6. Konzert The National Stadthalle 27.6. Premiere der Schloss Schönbrunn konzertanten Aufführung "Elisabeth" 27.-30.6. Amadeus Festival Amadeus International Vienna 2024: School "Diversität" 29.6. Nurejew-Gala Staatsoper 29.6.-1.9. 34. Film Festival auf Rathausplatz dem Wiener Rathausplatz 2.7. Konzert Rod Stewart Stadthalle 5.7.-1.2.2026 Ausstellung "Mapping mumok the 60's - Kunst-Geschichten aus den Sammlungen des mumok" 8.7.-7.8. Sommer Rhapsodie im Gartenpalais Garten Liechtenstein 11.7.-11.8. ImPulsTanz Festival diverse Locations 17.7. Konzert Khruangbin MetaStadt 18.7. Konzert Queens Of The MetaStadt Stone Age 19.7. Not Afraid Festival MetaStadt 22.-27.7. Wiener Rathaus, Arkadenhof Kabarettfestival 2024 25.7. Konzert Patti Smith MetaStadt Quartet 25.-28.7. Popfest Wien Karlsplatz 29.7. Konzert Korn MetaStadt 4.-28.8. dotdotdot Open Air Volkskundemuseum Kurzfilmfestival 8.-10.8. Konzert Taylor Swift Ernst Happel Stadion ab 14.8. Ausstellung "Alfred Albertina modern Kubin" 15.-17.8. Key2Life Musikfestival Donauinsel 21., 22., 24., 25.8. Konzert Coldplay Ernst Happel Stadion ab 4.9. Ausstellung "Robert Albertina Longo" 4.9.-Jänner/Februar Ausstellung "Anne Duk Kunst Haus Wien 2025 Hee Jordan" 5.-7.9. Festival/Konferenz N.N. "Waves Vienna" 12.-15.9. Kunstmesse Messe Wien, Halle D "viennacontemporary" 12.9.-19.1.2025 Ausstellung "Kazuko Belvedere 21 Miyamoto" ab 13.9. Ausstellung "Erwin Albertina modern Wurm" 13.9.-10.11. Ausstellung "World Westlicht Press Photo 2024" 15.9. Konzert Peter Fox Stadthalle 18.9.-18.5.2025 Ausstellung "AUT now - MAK 100 x Österreichisches Design für das 21. Jahrhundert" 18.9.-24.8.2025 Ausstellung "Der Koran Weltmuseum in Europa" 18.9.-16.3.2025 Ausstellung "Meine Jüdisches Museum Familie bin ich. Die Generationen nach dem Holocaust" 19.-29.9. Filmfestival Slash verschiedene Kinos 20.-22.9. Art Vienna - Schönbrunn, Orangerie International Art Fair 20.9.-29.9. Vienna Design Week diverse Locations 25.9.-26.9. Österreichische Erste Campus Wien Medientage 27.9.-2.2.2025 Ausstellung "Akseli Unteres Belvedere Gallen-Kallela" ab 28.9. Ausstellung "Chagall" Albertina 1.-5.10. CIVA - Contemporary Belvedere 21 Immersive Virtual Art Festival 1.-31.10. Wien im Rosenstolz Theater am Spittelberg 5.10.-September 2025 Ausstellung "100 Jahre Haus der Geschichte Radio. Wie ein Medium Österreich Politik macht" 5.10.-13.10. Kunstmesse "Art For Aula der Fair" Wissenschaften 8.10.-12.1.2025 Ausstellung "Rembrandt Kunsthistorisches - Hoogstraten. Farbe Museum und Illusion" 9.10.-14.9.2025 Ausstellung MAK "Blockchain unchained - DAO & The Museum" 12.10. Vienna Metal Meeting Arena 16.10.-26.1.2025 Ausstellung "A Glance Weltmuseum at Pants" 17.10.-29.10. 62. Viennale - Vienna Gartenbaukino u.a. International Film Festival 19.10.-23.2.2025 Ausstellung "Medardo mumok Rosso - Die Erfindung der modernen Skulptur" 25.10.-12.1.2025 Ausstellung "Amoako Unteres Belvedere Boafo - Proper Love" 26.10.-15.9.2025 Ausstellung "Johann Theatermuseum Strauss - Die Ausstellung" 30.10.-30.11. Festival "Wien Modern" Wiener Konzerthaus u.a. 30.10.-16.2.2025 Ausstellung "Rudolf Leopold Museum Wacker. Magie und Abgründe der Wirklichkeit" 30.10.-16.3.2025 Ausstellung "100 beste MAK Plakate 2023 - Deutschland, Österreich, Schweiz" 1.-30.11. 26. Vienna Jazz Floor diverse Locations Festival 4.11. Konzert Nico Santos Stadthalle ab 6.11. Ausstellung "Angst" Jüdisches Museum Judenplatz 7.11. Konzert Josh. Stadthalle 7.11.-9.2.2025 Ausstellung "Monster Belvedere 21 Chetwynd" 8.-15.11. Vienna Art Week diverse Locations 8.11.-8.12. Internationales A diverse Locations Cappella Festival "Voice Mania 2024" 9.11. Konzert Peter Kraus Stadthalle 9.-17.11. 21. KlezMORE Festival verschiedene Locations 13.11.-9.3.2025 Ausstellung "Poesie Leopold Museum des Ornaments. Das Archiv Backhausen" 15.11.-4.5.2025 Ausstellung "Liliane mumok Lijn. Arise Alive" 16.-24.11. 36. Internationales diverse Kinos Kinderfilmfestival 20.-24.11. Buchmesse "Buch Wien" Messe Wien 11.12.-11.5.2025 Ausstellung "Peche Pop MAK - Dagobert Peche und seine Spuren in der Gegenwart" 19.-20.12. Christmas In Vienna Konzerthaus 2024 20.12. Konzert Die Stadthalle Fantastischen Vier