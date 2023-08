Dem Belvedere in Wien sind die Gemälde "Die Letzte Ölung" von Ferdinand Georg Waldmüller und "Der schöne Brunnen vor der Frauenkirche in Nürnberg" von Rudolf von Alt als Legate aus einer Privatsammlung vermacht worden. Beide Werke werden zunächst in der Abteilung für Restaurierung untersucht und künftig in Ausstellungen des Museums gezeigt.