Museumsquartier: Grünflächen sollen Temperaturen senken

Grüne Inseln schaffen

Bis dahin sollen rund 30 Prozent des Areals begrünt werden, was auch die Biodiversität erhöhen soll. Dabei setze man vor allem auf klima- und hitzeresistente Pflanzen, so Leidl: "Es kommen nur Pflanzen her, die sich bei uns auch in 20 Jahren noch wohlfühlen werden." Für jeden der Höfe und den Vorplatz des MQ sei "ein eigenes Begrünungsthema" vorgesehen, sagte Detzlhofer.

Man wolle grüne Inseln schaffen und "eine Art Wald simulieren", in dem sich die unterschiedlichen Pflanzen "gegenseitig beschatten und beschützen". Im Haupthof sollen Bäume wie Seidenakazien oder Zelkoven sowie Pflanzen wie Federgras, Fackellilie oder Sonnenhut für "Mediterranes Flair" sorgen, im Winter sind Rosmarin und Steppensalbei vorgesehen. "Dschungel-Feeling" sollen im Fürstenhof großblättrige Gehölze wie Pappau, berankte Hopfenstangen, Großblatt-Funkien oder Ziergräser verbreiten, während man im Staatsratshof auf Waldkiefern und Gräser wie Pampas- oder Texasgras sowie immergrüner Wolfsmilch und Palmlilien setzt. "Die exotischen Arten sind klimaresilient und trotzen selbst den Wiener Wintertemperaturen", heißt es in den Unterlagen.