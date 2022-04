Du bist, was du liest

Dabei geben die Künstler - so Fine - auch viel von sich selbst Preis: Teil der Ausstellung mit dem Untertitel "Our Shelves, Our Selves" ist etwa "Buch über Buch" von Lee Hwa-Young, auf dem Gemälde sind unter anderem Bücher mit Kunst von Monet bis Van Gogh, Kaffeehäferl, ein Tablet, Pinsel und Spiegel in kreativer Unordnung aufeinander drapiert. Dieses und zwei andere Gemälde darf das Weltmuseum als Schenkung behalten und dauerhaft zeigen, erzählte Fine.

In "Bibliothek 3" von Hong Kyoung-Tack, das über einen Zeitraum von sechs Jahren entstand, findet man sich gar in einem Raum wieder, der vollständig aus Büchern besteht. In der Mitte thront ähnlich wie bei Pieter Bruegels "Turmbau zu Babel" ein Bücherturm, auf dem es von Spielzeugen, Spielfiguren und in ihre Einzelteile zerlegten Puppen nur so wuselt. Ohnim - seines Zeichens nicht nur Künstler, sondern auch K-Pop-Star - steuerte ein knallrotes Selbstporträt vor einem Bücherregal bei.