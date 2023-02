Jüdisches Museum Wien: Diskussion um aktuelle Schau

Ausstellung ist noch bis Juni zu sehen

Sie wandten sich in einem Brief an IKG-Präsident Deutsch sowie Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und den Aufsichtsrat des Museums. Zwar könne man über die Ausstellung geteilter Meinung sein, aber man sei "entsetzt" darüber, "wenn die Direktorin als Antisemitin diffamiert wird, die Ausstellung sogar teils in die Nähe nationalsozialistischer Wiederbetätigung gerückt wird oder manche ihr vorwerfen, dass sie nicht jüdisch ist". Kritik sei zwar wichtig, aber "nichts rechtfertigt Rufmord und Hetze! Es braucht Toleranz und Respekt", zitierte "Der Standard" weiter aus dem Schreiben.

Die IKG wurde aufgefordert, "nicht länger zu schweigen, sondern die Diskussion wieder auf eine sachliche Ebene zu bringen". Unterzeichnet wurde der Brief von Robert Schindel, Timothy und Franziska Smolka, Zwi Bar-David, Gerda Frey, Helga Feldner-Busztin, Peter Munik, Siegfried Loewe und Angelica Bäumer. Staudinger selbst hatte zuletzt in Interviews angekündigt, in die Ausstellung in den kommenden Wochen "eine weitere textliche Kontextebene" einzuziehen. "100 Missverständnisse über und unter Juden" ist noch bis 4. Juni im Museum in der Dorotheergasse zu sehen.