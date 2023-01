"Ende der Zeitzeugenschaft": Ausstellung kommt nach Wien

Wenn Holocaust-Überlebende erzählen, tun sie das einer Situation, in der von ihnen etwas erwartet wird. Ein großer Teil der Ausstellung "Ende der Zeitzeugenschaft" im Haus der Geschichte Österreich (hdgö) in Wien erlaubt einen Rückblick auf verschiedene Zeiten der Zeugenschaft, wie Hanno Loewy, Direktor des Jüdischen Museums Hohenems, am Donnerstag vor Medien erläuterte. Eine grundsätzliche Frage der Schau lautet: "Was tun wir mit diesem uns überlieferten Zeitzeugenwissen?"