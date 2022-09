Besuch in der Gartenlandschaft in Giverny

Vom Atelier geht es weiter zur Inszenierung von Monets Garten, der weltberühmten Gartenlandschaft in Giverny in der Normandie. Über die Brücke gelangt man in das Haus von Monet, in der eine große Wandprojektion interaktiv von dem Besucher selbst bespielt werden kann.



Im sich anschließenden Showroom, dem Highlight der Ausstellung, soll der/die Reisende dann ganz in die Bilder Monets eintauchen – etwa in “Das Kap von la Héve bei Ebbe”, “Die Dame im grünen Kleid” oder “Das Atelierboot”.

Die Seerosenbilder, Höhepunkt von Monets Schaffen, werden als Finale der Geschichte präsentiert: Der gesamte Raum wird zu einem gigantischen Seerosenteich, wodurch die Illusion eines endlosen Ganzen entsteht. Der Betrachter befindet sich inmitten der Gemälde und wird so Teil der Szenerie.