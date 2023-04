Highlights: Virtual Reality & 360-Grad-Projektion

Mit Fakten aufgetankt geht es nun in eines der beiden Herzstücke der Schau: Die Virtual-Reality-Experience. Mit VR-Brille und Kopfhörern steigen die Besucher:innen in die Symbolik der Werke ein. Sie verlassen die Casa Azul, also das Wohnhaus, in dem die Künstlerin den Großteil ihres Lebens verbracht hat, auf einem Bett und fliegen von einem surrealistischen Schauplatz zum Nächsten. Der eigens dafür komponierte Soundtrack und die liebevoll gestalteten Animationen machen selbst Skeptiker:innen zu VR-Fans.

Im sich anschließenden Showroom – als Highlight der Schau angekündigt – gilt es, gänzlich in Kahlos Gedankenwelt einzutauchen. Besucher:innen bewegen sich frei im Raum umher oder sichern sich einen gemütlichen Platz auf einem der Sitzwürfel, Liegestühle und Bean-Bags. Selbstporträts, Gemälde, Fotografien und Zeichnungen flimmern im Großformat über die Wände, während ihre Tagebucheinträge (von einer Schauspielerin stimmungsvoll eingesprochen) der visuellen Vielfalt Bedeutung geben.