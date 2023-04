Immersive Ausstellungen in Wien

In Österreich erwärmen sich ebenfalls immer mehr Fans für die neue Form des Kunst-Erlebnisses – so sehr, dass beispielsweise die Schau "Monets Garten" in der Marx Halle aufgrund der Nachfrage zweimal in die Verlängerung gegangen ist. Wer sich also einmal in eine immersive Ausstellung wagen möchte (oder schon längst Gefallen daran gefunden hat), kann in Wien aktuell bzw. demnächst aus folgenden Veranstaltungen wählen: