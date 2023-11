Gegen das Vergessen: Theatermuseum startet Intervention

Persönlichkeiten des Wiener Theaterlebens

"Wir haben 14 Persönlichkeiten ausgewählt. Wir hätten auch Hunderttausend auswählen können", unterstrich Theresa Eckstein die schiere Quantität jener Biografien, die bis heute nicht erzählt würden. Die Theaterwissenschafterin zeichnete mit Birgit Peters für jene Lehrveranstaltung verantwortlich, aus der heraus das Projekt entstanden ist. Mittels lebensgroßer Figuren, die sich als Hybride aus grafischer Silhouette und eingewobenem Foto über das Theatermuseum verteilen, werden die Biografien der einzelnen Persönlichkeiten nähergebracht, die in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts das Wiener Theaterleben prägten. Da finden sich etwa die Dramatikerin Else Feldmann, die Komponistin Camilla Frydan, die Theaterhistorikerin Helene Richter, der Kritiker Siegfried Löwy oder mit Bernhard Krakauer einfach ein Theaterliebhaber, dessen Sammlung an Theaterzetteln mittlerweile ins Archiv des Instituts gewandert ist.