Floral, feminin und fun: Neue Modeausstellung im MAK

Das Aufeinandertreffen unterschiedlicher Modepositionen und historischer Ausstattung begründet Hollein damit, dass "die unterschiedlichen Stränge in Koexistenz ihr jeweiliges Publikum füreinander interessieren" sollen. Leitners Zugang sei von Zitaten und dem Spiel mit klassischer Kunst sowie Inspiration durch zeitgenössischen und historischen Film geprägt, sagt Kuratorin Steinhäußer. "Mir ist es immer wichtig, eine Geschichte zu erzählen, von Geschichte inspiriert zu werden und sie in meine Welt zu bringen", stellte die Künstlerin ihre Ausstellung in einer Presseführung am Freitag vor: Designs aus den letzten vier Jahren, fünf Fashion-Filme, zehn Räume.

"Ich habe die drei F's: feminin, floral und fun. Die Kleidung ist immer sehr weiblich und quirky mit lustigeren Elementen in den Kollektionen", so Leitner. Und "quirky" ist die Ausstellung allemal - so finden sich in den Räumlichkeiten unter anderem eine Modepuppe auf einer Drehscheibe (Inspirationsquellen: Op Art, Hitchcocks "Vertigo") und eine von Alt-Wiener Uhren umgebene Puppe in einer grünen Fake-Fur-Jacke und -Schlapfen, deren Haare an Luftballons befestigt zum Schweben gebracht wurden. Letztere Puppe präsentiert Elemente der Kollektion "Jeanne". Die grüne Farbe sei eine positive "Wiederauferstehungssymbolik", das "neue Blühen und Grünen" nach einem von Hexenverbrennungen des Mittelalters inspirierten Feuer, wobei Leitner die Hexen als überlebende und starke Frauen porträtieren wolle. Dies zeigt auch einer der fünf Fashion-Filme.