Kunst Haus Wien: Gregor Sailer macht das Ungesehene sichtbar

Analoge Ausrüstung immer dabei

In "Subraum" lichtet Sailer jene Infrastrukturräumlichkeiten ab, die in modernen Gesellschaften das Getriebe am Laufen halten und doch von den wenigsten je betreten werden. Für die Werkgruppe "The Box" erschloss er sich die Zeitkapsel eines einstigen Nazi-Bergwerksstollen in Tirol, während in "The Potemkin Village" Fakestädte zum globalen Dorf zusammenfinden. Das betrifft chinesische Nachbauten europäischer Architektur ebenso wie militärische Übungsorte, die auf den Häuserkampf vorbereiten sollen - oder das vermeintliche Behübschen von Straßenzügen durch Fotoplanen als Vorbereitung auf einen Putin-Besuch.

Die jüngste Arbeit in diesem Œuvre von den Enden der Welt ist "The Polar Silk Road", für die Sailer mehrmals in die Arktis reiste. Mutmaßlich prophetisch gibt er hier einen Blick frei auf die ob tauender Eisdecken sukzessive zum Konfliktgebiet zwischen den Großmächten mutierende Polarregion, zeigt scheinbar isolierte Bauten im Eis, die als Pionierlager künftiger Entwicklungen dienen.

All diesen Serien gemein ist der Umstand, dass der stets mit analoger Ausrüstung arbeitende Sailer keine Menschen, sondern in beinahe kontemplativem Gestus Örtlichkeiten porträtiert. Es sind keine Aufnahmen, die sich leicht erschließen, sondern Kompositionen, die oftmals in ihrer Ästhetik weitere Ebenen verbergen. "Ich arbeite mit Störelementen, die das Bild zum Kippen bringen", umriss der Fotokünstler am Mittwoch bei der Präsentation seiner Schau das Konzept.