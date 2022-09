Ausstellungshighlight: Große Basquiat-Werkschau in Albertina

"Basquiat zeichnet immer"

Den "Black Heroes" setzte er in seinen oft bunten, von gekritzelten Wörtern und immer wieder übermalten Flächen nicht selten eine Krone auf - so wie auch sich selbst in einem eindringlichen Selbstporträt aus 1983. Seine Protagonisten reichen von bereits genannten Polizisten über hart arbeitende Menschen wie in "Light Blue Movers" bis hin zu Szenen mit Gewalt gegen Schwarze. "Seine Copy-Paste-Technik nahm unsere heutige Form des Arbeitens und Kommunizierens in einer digitalen Welt vorweg", stellt Basquiat-Spezialist und Kurator Dieter Buchhart fest. "Er kreierte Wissensräume aus Zeichen, Symbolen, Worten und Figuren, schlichtweg aus allem, was ihn umgab."

"In der Albertina erwarten Sie in einer Basquiat-Ausstellung zu recht einen gewissen Anteil von Zeichnungen", so Schröder, der festhält: "Genaugenommen gibt es keine Ausstellung ohne Basquiat als Zeichner. Basquiat zeichnet immer. Auch seine Gemälde sind Zeichnungen."