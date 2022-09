Plattform der Avantgarde

Der Hagenbund als Plattform der Avantgarde manifestiert sich in der Schau mit Werken von u.a. Oskar Kokoschka, Egon Schiele oder Helene Funke, die als eine der weiblichen Künstlerinnen des Bundes mit ihrem 1907 entstandenen Gemälde "In der Loge" vertreten ist. Aber auch biblische Paradiesvorstellungen finden sich in den Motiven der Hagenbündler, die das Leopold Museum im Raum "Arkadische Sehnsuchtsorte" versammelt, wo etwa Werke von Georg Merkel, Josef Floch oder Ludwig Heinrich Jungnickel zu sehen sind.

Anschließend widmet man sich mit Arbeiten wie "Tulpen" von Robert Kloss oder Georg Jungs "Der Irrtum" der "Formauflösung und Dynamisierung", die in den 1920er-Jahren Einzug hielt. Weitere Kapitel der Schau zeigen sozialkritische Kunst der Zwischenkriegszeit (u.a. von Carry Hauser: "Sehnsucht nach dem Frühling"), die Abbildung des "Lebensgefühls zwischen Amüsement und Ernüchterung" mit expliziter Darstellung von Nacktheit und Erotik und schließlich das Ende des Hagenbundes, der vor dem Hintergrund des Nationalsozialismus zu Emigration, Verfolgung, Ermordung oder Kriegsdienst der Künstler führte, die nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr zusammenfanden.