Haus der Geschichte will den Heldenplatz "neu erschließen"

Zukunft und Vergangenheit

Direkt im Freien will das hdgö-Vermittlungsteam auch über die Bedeutung des Platzes damals und heute sprechen sowie über dessen "ereignisreiche Vergangenheit" informieren, wie es in einer Aussendung heißt. Ergebnisse aus den Gesprächen sollen schließlich in die Sammlung und die laufende Auseinandersetzung des hdgö mit dem Heldenplatz einfließen. Interessierte können das Team direkt ansprechen. Damit setze man einen begonnenen Dialog fort, so Eva Meran, Leiterin der hdgö-Vermittlung: "Wir haben letztes Jahr gute erste Erfahrungen 'außer Haus' gesammelt und sind mit jenen Menschen, die den Platz auf verschiedenste Art und Weise nutzen, auf Augenhöhe ins Gespräch gekommen."