Multimediale Ausstellungen erleben derzeit einen Boom. Eine solche öffnet am 8. September auch in der Wiener Innenstadt und stellt den wohl berühmtesten Sohn des Landes in den Mittelpunkt. Auf 1.500 Quadratmetern biete "Mythos Mozart" eine "neuartige, multimediale Begegnung mit dem Musikgenie", wie eine Aussendung verspricht. Standort der permanenten Attraktion ist das "Kleine Kayserhaus", in dem Wolfgang Amadeus Mozart einst sein letztes Lebensjahr verbrachte.