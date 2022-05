Heidi Horten: Erste Ausstellung im Museum

Die Eröffnungsausstellung "OPEN" fokussiert sich zunächst auf die Architektur des neuen Standortes, der mit ausgewählten Arbeiten in Szene gesetzt werden soll. Im Herbst soll dann die erste Themenausstellung "LOOK" folgen, die sich Frauenbildnissen und Aspekten von Weiblichkeit widmet. "Ich sehe mein Museum als Ort des Entdeckens, des sinnlichen Erlebens, des Kunstgenießens - denn genau das war und ist die Kunst bis heute für mich: ein unverzichtbarer Genuss!", so Heidi Goëss-Horten in einer Aussendung.