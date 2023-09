Immersive Ausstellungen liegen im Trend: Aufwändige Installationen, Musik im Hintergrund sowie Kunstwerke und Objekte als übergroße Projektionen statt in kleinen Rahmen an der Wand – der Museumsbesuch wird zum multimedialen Erlebnis, Kunstgenuss interaktiv und spielerisch vermittelt.

Auch in Wien machen solche immersiven Kunsterlebnisse immer öfter Halt. Demnächst geht sogar ein neuer, permanenter Hotspot an den Start: Das Immersium öffnet am 12. Oktober als erstes immersives Erlebnismuseums Österreichs in der Habsburgergasse 10 seine Pforten. Auf drei Etagen sollen hier täglich von 10.00 bis 19.00 Uhr immersive Schauen auf 1.100 Quadratmetern Fläche geboten werden, mit vielen interaktiven Stationen, 5D-Rides und einem immersiver 360°-Erlebnisraum.