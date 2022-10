Der "Innovation Corner" ist in der großen Mittelhalle des Museums in der Nähe der "On/Off"-Energieausstellung angesiedelt. Dort sollen Besucherinnen und Besucher "nicht nur vom österreichischen Erfindungsreichtum inspiriert werden, sondern sie erfahren auch mehr über Unterstützungsmöglichkeiten, um aus einer zukunftsweisenden Idee eine marktreife Innovation zu machen", erklärte TMW-Generaldirektor Peter Aufreiter in einer Aussendung.

Für den ersten Durchgang kooperiert das Museum mit der oberösterreichischen Standortagentur Business Upper Austria und dem UAR Innovation Network. Sie präsentieren in der einjährigen Bespielung alle vier Monate neue Themen. "Den Anfang macht eine bunte Mischung aus innovativer Medizintechnik, spannenden Forschungsprojekten und kreativem Handwerk. Hier wird sichtbar gemacht, wie Forschung und Innovation unser tägliches Leben verbessern können", so der oö. Wirtschafts- und Forschungslandesrat Markus Achleitner (ÖVP).

Aktuell im "Innovation Corner" findet sich etwa eine Schraube aus menschlichem Knochen von surgebright aus Lichtenberg bei Linz, die Arbeiten des KUK Kinderwunsch Zentrums am Kepler Universitätsklinikum und des Software Competence Center Hagenberg, wie Künstliche Intelligenz die Erfolgschancen von künstlicher Befruchtung erhöhen kann, ein von Pansatori in Braunau am Inn entwickelter Ohr-Bügel, der Tinnitus-Symptome reduziert, oder eine von RISC Software in Hagenberg entwickelte Trainings- und Planungsplattform für Neurochirurgen. Die nächsten Präsentationen sollen sich dann den Themen "Digitale Transformation" und "Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft" widmen.