Klimt-Auktion: "Fräulein Lieser" noch bis Sonntag zu sehen

Bis zu 70 Mio. Euro "denkbar"

Das 140 mal 80 cm große Bild, das aus 1917 und somit aus dem Spätwerk des 1918 verstorbenen weltberühmten Künstlers stammt (Schätzpreis 30 bis 50 Mio. Euro) und am Dienstagabend von den Im-Kinsky-Geschäftsführern Michael Kovacek und Ernst Ploil höchstselbst im Rahmen eines exklusiven Empfangs noch einmal vorgestellt wurde, zeigt eine junge Frau in strenger frontaler Haltung vor rotem Hintergrund, wobei um ihre Schultern ein mit reichlich Blumendekor ausgestatteter Schal liegt. Was den Verkaufserlös betrifft, hielt Kovacek bei der erstmaligen Präsentation am 25. Jänner eine Summe von bis zu 70 Mio. Euro durchaus für "denkbar".

Um das Gemälde gewissermaßen international zu bewerben, wurde es in den vergangenen Wochen auf Reisen geschickt und etwa in London, Zürich und Hongkong gezeigt. Wie viel Geld das Porträt auch immer einspielen wird - fest steht, dass der Erlös auf Basis einer Vereinbarung nach den sogenannten "Washington Principles" und damit unter mehreren möglichen Rechtsnachfolgern aufgeteilt wird.

Denn es gibt veritable Lücken im Zusammenhang mit der Provenienz des Bildes. Die jetzigen Besitzer hätten es vor etwa zwei Jahren von entfernten Verwandten geerbt, davor war es wiederum über mehrere Generationen vererbt worden, hieß es, wobei sich die Fäden hier in der Vergangenheit verlieren. Zwischen 1925 und den 1960ern-Jahren ist sein genaues Schicksal ungeklärt - und damit auch der Verbleib während der Naziherrschaft. Das Auktionshaus betonte, dass trotz intensiver Recherche keinerlei Beweise dafür aufgetaucht seien, "dass das Werk vor oder während des Zweiten Weltkriegs geraubt, gestohlen oder sonst wie rechtswidrig entzogen worden ist".