Kunst im öffentlichen Raum

Mit "Close/d" trete man aus dem Museum hinaus in den öffentlichen Raum, so Riedl. "13 Künstlerinnen und Künstler wurden eingeladen, Orte rund um das Museum zu bespielen und mit der Umwelt in Dialog zu treten" - in einem Fall auch über Literatur.

Die lange leer stehende Räumlichkeit einer früheren Filiale der Molkerei Trösch (Krieglergasse 8, 1030 Wien) wird dabei zum Community Center, wo u.a. Infomaterial und Take-Away-Kunstposter aufliegen. In der Auslage hängen Bilder der Italienerin Flavia Mazzanti, die das Selbst und dessen dynamische Beziehung zur Umwelt erforschen.