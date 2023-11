Zensierte Berührungen, gemalte Idealbusen oder ein stillender Mann: Die Bedeutung der Brust in Kunst und Gesellschaft steht im Zentrum der Schau "Darker, Lighter, Puffy, Flat" in der Kunsthalle Wien. "Ganz gleich, welche individuellen Erfahrungen wir mit ihnen machen: Wir alle haben Brüste", fasste Sabina Sabolović vom Zagreber Leitungskollektiv WHW das Ansinnen der Gruppenschau zusammen. "Also warum reden wir immer noch über Brüste?"

Rund 30 künstlerische Positionen aus unterschiedlichen Generationen beleuchten in der neuen Schau sowohl die kunsthistorische Entwicklung der Brust als auch den gesellschaftlichen Wandel zwischen Zensur und Schönheitswahn. So werden die Besucher bereits im Ziegelfoyer mit einer Arbeit der italienischen Künstlerin Elisa Giardina Papa begrüßt, die mit ihrer minimalistischen "Brush Stroke"-Skulptur, die an den Radiergummi-Modus in Bildbearbeitungsprogrammen erinnert, Bezug auf die allgegenwärtige Bildbearbeitung einerseits und Zensur im Internet andererseits nimmt.