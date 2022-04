Eher unbekannt ist der Bischof Wolfger von Erla, dessen Reiserechnungen - in denen der Minnesänger Walther von der Vogelweide eine seltene Erwähnung fand - Auskunft über den Umtausch von Währungen bieten. Der Wert einer Währung sei damals am Gewicht und am Material gemessen worden, erklärte Vondrovec. Anfang des 13. Jahrhunderts konnte Wolfger von Erla als neu gewählter Patriarch von Aquileia auch selbst Münzen mit seinem Konterfei prägen. Das war auch Peter dem Großen möglich. Der russische Kaiser, bei dem Vondrovec in Bezug auf den heutigen Ukraine-Krieg "nichts Bedenkliches" gefunden habe, tourte durch Europa, besichtigte etwa die königliche Münze im Tower zu London und die Pariser Münze.

Kurioses im Münzkabinett

Und auch Kurioses wird im Münzkabinett gezeigt: So ist eine der 16 Persönlichkeiten gar keine Person, sondern der Elefant Soliman, der vom heutigen Sri Lanka über Indien, Lissabon und Valladolid nach Wien reiste. Der erste Elefant in Wien, ein Geschenk an Kaiser Maximilian II., starb jedoch kaum eineinhalb Jahre nach seiner Ankunft. Mit einem Kind des kalifornischen Goldrausches wartet die Vitrine der österreichischen Weltreisenden Ida Pfeiffer auf: Eine goldene 20-Dollar-Münze des Unternehmens "Kellog & Co" - damals laut Vondrovec "sehr viel Geld" wert -, die als Privatprägung 1854 in San Francisco entstand.