Vor kurzem wurde in österreichischem Privatbesitz ein Ölgemälde des jungen Egon Schiele wiederentdeckt. Das Wiener Leopold Museum zeigt das 1907 entstandene Porträt "Leopold Czihaczek am Klavier" seit Mittwoch nun erstmals der Öffentlichkeit. Damit hatte der noch nicht ganz 17-jährige Schiele seinen für ihn so wichtigen Onkel für die Ewigkeit festgehalten.