Sondertransport: Praterwal mit Kran ins Wien Museum gehoben

Es ist der wohl buchstäblich größte Schatz in den Beständen des Wien Museums: Der sogenannte Praterwal. Am Dienstag wurde das zehn Meter lange und 1,7 Tonnen schwere Ungetüm mittels Kran in das im Generalumbau befindliche Gebäude am Karlsplatz gehoben - bevor die Zugänge nach Abschluss der Bauarbeiten 2023 enger werden. Das etwas mürrisch dreinblickende Tier aus 1951 war bis 2013 das Wahrzeichen des noch aus dem 18. Jahrhundert stammenden "Gasthaus zum Walfisch" im Prater.