Der Wien-Tourismus bewirbt die Bundeshauptstadt weltweit als Reiseziel. Einige der zum Einsatz gekommenen Marketing-Exponate gehen nun in die Sammlungen zweier Museen ein. So erhält das Wien Museum etwa Karikaturpuppen historischer Persönlichkeiten oder Architekturmodelle von Sehenswürdigkeiten der Bundeshauptstadt. Das MAK wiederum wird um Modelle des Looshauses und des ehemaligen Karlsplatz-Stationsgebäudes von Otto Wagner bereichert, hieß es am Donnerstag.