Lange Nacht der Museen: Tipps & Empfehlungen für ganz Österreich

Ein feucht-fröhlicher Abend

Kulturerleben und ein eleganter Schwips schließen sich nicht aus! An folgenden Orten ist es sogar erwünscht, ein bisschen ins Glas zu schauen (zumindest im Museumsshop): Das Schloss Weitra in NÖ und die Ottakringer Brauerei in Wien laden in die "Erlebniswelt Bier". Im Schloss erfahren Interessierte nicht nur alles, was sie über das flüssige Gold wissen müssen, sondern auch ihren ganz persönlichen Bier-Typ. In Ottakring geht es ab in die kleine Craft-Brauerei und natürlich ins große Brauwerk.

Wer mehr auf edle Brände steht, sollte in der Gegend Riegersburg in der Steiermark vorbeischauen: Das Familienunternehmen Gölles hat dort nicht nur das Ruotker’s house of whiskey, gin & rum, sondern auch die Manufaktur für edlen Brand und feinen Essig.