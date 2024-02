Prunk & Prägung: Hohe Medaillenkunst im KHM

Kunstkammer wird zur Schatzkammer

Zu sehen sind in der zweiteiligen, von Heinz Winter kuratierten Ausstellung, die in Räumlichkeiten der Kunstkammer und des Münzkabinetts untergebracht ist, in erster Linie - ganz dem Titel entsprechend - Medaillen. Aber auch einige Gemälde, Skulpturen, Elfenbeinschnitzereien oder Goldschmiedearbeiten werden gezeigt. Denn die präsentierten Medailleure waren allesamt auch in anderen Kunstgattungen tätig.

Ein Beispiel dafür findet sich gleich im Entree des Ausstellungsteils in der Kunstkammer. Dort ist die um 1555 entstandene Büste Kaiser Karls V. aus der Hand von Leone Leoni, einem der meist gefeierten italienischen Bildhauer des 16. Jahrhunderts, ausgestellt. Für dieses Werk wurde er in den Ritterstand erhoben und zum Hofbildhauer ernannt, erklärte Kunstkammer-Chefin Katja Schmitz-von Lederbur bei einer Presseführung. Leoni schuf zur selben Zeit auch eine Medaille mit dem Konterfei von Kaiser Ferdinand I. Auch Namen wie Antonio Abondio, Matthäus Donner oder Johann Berhard Fischer von Erlach sind vertreten.