Platz 1: Hofburg, Wien: 148.422 Beiträge

Den ersten Platz holt sich eine der wohl bekanntesten Sehenswürdigkeiten in Wien: Die kaiserliche Hofburg. 700 Jahre lange wurde kontinuierlich am Areal mitten in der Innenstadt gebaut, welches sich mittlerweile auf 24 Hektar Fläche beläuft. Wo einst die Habsburger residierten, hat der österreichische Bundespräsident heute seinen Amtssitz. Zudem befindet sich in dem Komplex die Nationalbibliothek, die spanische Hofreitschule sowie unterschiedliche Museen. Die Beliebtheit der Hofburg belegen die beinahe 150.000 Instagram-Fotos.