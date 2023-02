Lebensgroße Fresken von Michelangelo

Ab 21. Februar verwandelt sich die Wiener Votivkirche in das bekannte christliche Bauwerk. Die Gemälde Michelangelos wurden dank hochauflösender Fotografien und einer speziellen Drucktechnik reproduziert. So bleiben die Farben sowie die zahlreichen Details gut erhalten. Die Votivkirche mit ihrem verzierten Marmoraltar, der an den italienisch-gotischen Stil angelehnt ist, bietet das perfekte Zuhause für die Wanderausstellung.

Besonders beeindruckend ist der Perspektivenwechsel: In der “echten” Sixtinischen Kapelle muss man schon mal den Hals verdrehen, um alle Einzelheiten zu erkennen. Die Reproduktionen jedoch sind lebensgroß und können bequem aus der Nähe betrachtet werden. Deshalb ist die Ausstellung auch barrierefrei zugänglich.