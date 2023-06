museum gugging widmet David Bowie Themennachmittag

Kreativ-Workshop, Rundgang und DJ-Set

Um 14 Uhr wird in der Villa Gugging der Dokumentarfilm "Why are we (not) creative?" (Deutschland 2018) von Hermann Vaske gezeigt. Der Streifen ist das Ergebnis eines mehr als 30 Jahre laufenden Projekts. Der Regisseur hat über 1.000 Menschen des öffentlichen Lebens zum Ursprung ihrer Kreativität befragt. Neben David Bowie kommen auch Marina Abramović, Vivienne Westwood, Angelina Jolie, Michail Gorbatschow oder der Dalai Lama zu Wort. Das gleichnamige Buch (Verlag Hermann Schmidt, 1999) ist im Shop erhältlich.

Von 15 bis 17 Uhr wird parallel bei einem Kreativ-Workshop für Kinder und Familien passend zum Thema mit verschiedenen Materialien experimentiert. Um 16 Uhr führt der Musikkritiker und Bowie-Experte Richard Maréchal gemeinsam mit der Kuratorin und künstlerischen Leiterin Nina Ansperger durch die Sonderausstellung "gugging inspiriert.! von bowie bis roth".