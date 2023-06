Foto Wien 2023: Die Lügen der Fotografie

Zwischen Bild und Wirklichkeit unterscheiden

Thematisch steht die Jubiläumsausgabe des Festivals mit dem Leitmotiv "Photography Lies" ("Die Lügen der Fotografie") ganz im Zeichen aktueller Debatten rund um Wahrheitsgehalt von Fotos, Authentizität und Deutungsmacht von Bildern. Die Brisanz der Thematik hob Van der Bellen in einer Videobotschaft hervor. Vor dem Hintergrund von Deepfakes und KI-Programmen müssten wir "ganz neu lernen zwischen Bild und Wirklichkeit zu unterscheiden", so der Bundespräsident. Auch Hoffmann betonte, Fotos hätten zwar den Schein von Realität, aber seien historisch immer wieder in bestimmte Lesarten gerückt worden.

Verantwortlich zeigt sich für die Jubiläumsauflage erstmals das neue Foto Arsenal, das Anfang 2025 seine Pforten im Arsenal-Gelände öffnen will, ebenfalls unter Leitung von Felix Hoffmann. Als erster großer Standort für zeitgenössische Fotografie soll das Foto Arsenal ein "starkes Zeichen" setzen, das mit dem diesjährigen Foto Wien Festival beginne, wie Stadträtin Kaup-Hasler betonte. Bis dahin verweilt das 2022 von der Stadt Wien ins Leben gerufene Institut im MQ.

Dementsprechend markieren im Museumsquartier drei Eröffnungsausstellungen den Auftakt. Kernstück in der Festivalzentrale ist die Ausstellung "Crossing Lines. Politics of Images", kuratiert von Hoffmann und der Kiewer Künstlerin Kateryna Radchenko. Drei Kapitel versuchen, der Rolle von Fotos in Nachrichtenplattformen und Sozialen Netzwerken, von Zirkulation bis Rezeption, auf den Grund zu gehen - und wie diese womöglich politischen Zwecken verfallen.