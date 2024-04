My Ullmann im MAK: Künstlerin vorm Vorhang

Lebenslanger Kinetismus

Konstanz war dabei der letzte Standort einer bewegten (Arbeits-)Biografie, welche die 1905 geborene Wienerin von Österreich nach Deutschland und in die Schweiz führte. So bestand ihr Œuvre am Ende aus Bühnenentwürfen, Kostümen, Möbelvorlagen, Gebrauchsgrafik und nicht zuletzt ihren dem Kinetismus zuzuordnenden Bildern. All das zeigt man in Kooperation mit der Städtischen Wessenberg-Galerie Konstanz, deren Leiterin Barbara Stark während der Coronapandemie den Nachlass in einer verstaubten Lagerhalle aufspürte.

Ein einfacher Mensch und eine einfache Künstlerin war Ullmann wohl nie. Weder im Leben, noch in dessen Aufarbeitung. "My Ullmann hat sich bei der Recherche wie ein Stück Seife gezeigt: Immer, wenn ich dachte, jetzt habe ich sie, ist sie wieder weggeflutscht", erinnerte sich Stark am Dienstag bei der Präsentation der Schau im MAK. Zur gleichen Zeit erhielt Co-Kuratorin Kathrin Pokorny-Nagel den Auftrag zu einer Künstlerbiografie. "My Ullmann lag also irgendwie in der Luft", unterstrich Pokorny-Nagel.