Der gegenwärtige Nahost-Konflikt führt auch in Österreich zu Verwerfungen und Polarisierung. Der Wiener Fotograf Tobias Steinmaurer will nun mit seiner Kamera eine Art Friedenszeichen setzen. In der Serie "Seite an Seite" porträtiert er jeweils zwei Personen mit israelischem und palästinensischem Hintergrund. Die ersten Aufnahmen werden am 23. und 24. Februar im Rahmen einer Gruppenausstellung in der Wiener Semmelweisklinik zu sehen sein. Dort soll das Projekt weiter wachsen.