Auf einer Nutzfläche von rund 3.800 Quadratmetern sollen Werkstätten, Labore und Veranstaltungsräume für das neue Zentrum für Konservierung und Materialwissenschaften der Akademie der bildenden Künste Wien untergebracht werden. Es gehe um "verbesserte Arbeitsbedingungen für das Institut für Konservierung und Restaurierung und das Institut für Naturwissenschaften und Technologie in der Kunst", so Rektor Johan F. Hartle. "Mit diesem Zentrum setzen wir zugleich einen Akzent für die Arbeit am kulturellen Erbe des Kulturstandortes Österreich." Die Fertigstellung ist für Herbst 2027 geplant.