Das Belvedere öffnet sein Archiv und gibt anlässlich des 300 Jahr-Jubiläums online Einblicke in historische Ausstellungen seit 1918. Interessierte können so Einblick in 626 Schauen nehmen und dabei auch den Wandel der Ausstellungspraxis nachverfolgen. "Der Zugang zu Informationen und der offene Austausch von Inhalten sind für uns wichtige Aspekte des Museums der Zukunft", wird Generaldirektorin Stella Rollig am Montag in einer Aussendung zitiert.