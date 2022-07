Neun große, handbemalte Bronzeskulpturen auf Sockeln hadern neuerdings im Erdgeschoß des Belvedere 21 mit ihrer Masse. Bei ihrem Kampf gegen die Schwerkraft werden sie von kryptischen, an den Wänden des Wiener Museums gehängten Neoncollagen beobachtet. Verantwortlich für die Schau "The Now Voyager" zeichnet Rebecca Warren.

Warren erlangte in den späten 1990er-Jahren mit großformatigen Skulpturen aus ungebranntem Ton Bekanntheit, die zerkratzte oder zerfurchte weibliche Formen aufweisen. Einzelne Körperteile übersteigerte sie oft ins Albtraumhafte oder Komische. Mit der gegenwärtigen Schau greift sie mit neu angefertigten Skulpturen frühe Arbeiten auf, bewegt sich aber auch durch anschließende Jahrzehnte ihres Schaffens. So stellt "Transformer" mit etwas Fantasie ein riesiges, in die Luft ragendes, grotesk geformtes Bein dar, an dessen Ende ein rosa-lackierter Zeh aus einem Schuh ragt. "And who would be my mother (of Invention)" zeigt eine nackte Frau, die von der Restskulptur - einer großen Kugel mit Ritze - absorbiert wird.