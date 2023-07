Das Foltermuseum im 6. Bezirk ist nicht mehr: Anfang des Jahres 2023 schloss die Ausstellung, die für ihre schaurig-schundigen Figuren und ihren Edutainment-Ansatz bekannt war, die Pforten. Mit dem "Retro Gaming Museum" ist im Juni nun neues Leben in den alten Luftschutzbunker eingekehrt. Es ist das erste und bislang einzige seiner Art in Österreich – und wurde vom Pendant in Berlin inspiriert, verriet Geschäftsführer Markus Kainer im ORF-Interview.