Volkskundemuseum Wien: Was steckt wirklich hinter dem Kulturerbe?

Unterschiedliche Sichten

Der englischen Autorin Anne Lister (1791 - 1840) widmet sich schließlich Viktoria Tremmel in ihrer Installation "Come again a bit, Freddy". Dabei widmet sich die Künstlerin den lange versteckten Aufzeichnungen der Autorin, die damals akribisch ihr lesbisches Liebesleben zu Papier brachte. "In der Gesellschaft des 19. Jahrhunderts hatte dieses Bild einer Frau keinen Platz", erläuterte die Künstlerin am Donnerstag. Dies sei auch der Grund, warum die Schriftstücke nach ihrem Fund durch einen Erben zunächst vernichtet werden sollten. Auszüge aus den Tagebucheinträgen präsentiert Tremmel in einer aus Kartonboxen gefertigten Wand, in die sie auch eigene Zeichnungen integriert hat.

Mit den zahlreichen unterschiedlichen Positionen zu alternativen Sichtweisen auf den Komplex des kulturellen Erbes löst das Kuratorinnen-Duo die vorangestellte theoretische Position ein. "Das Kulturerbe ist nicht mehr von der Tradition vorgegeben, sondern es muss immer neu ausgehandelt werden, um möglichst inklusiv und damit identitätsstiftend zu sein."